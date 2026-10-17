Пенсионер из Москвы отдал мошенникам почти 13 млн рублей

По данным ведомства, схема обмана началась с того, что пожилой мужчина назвал незнакомке код из СМС якобы для получения доставки. Вскоре после этого ему позвонил человек, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Лжесиловик заявил, что от имени пенсионера был совершен перевод на финансирование преступной деятельности, и предложил ему поучаствовать в совместных действиях для задержания злоумышленников.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что, следуя инструкциям аферистов, мужчина продал свою недвижимость и отдал все сбережения, будучи уверенным, что содействует правоохранительным органам. Поверив заверениям звонившего о гарантированном возврате средств, пенсионер в течение десяти дней снимал деньги со счетов и передавал их курьерам. Общий ущерб превысил 12,9 миллиона рублей.

На завершающем этапе мошенники убедили жертву продать жилье, чтобы якобы приобрести более дешевое, а вырученные средства передать женщине-курьеру для «финансирования операции». В результате доверчивый мужчина остался без денег и квартиры.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», с начала 2026 года мошенники с помощью дипфейков похитили у россиян около двух млрд рублей.