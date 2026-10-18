СМИ: США хотят предложить Европе возобновить закупку газа из России
Администрация американского президента Дональда Трампа в качестве плана по обеспечению мира на Украине хочет предложить Европейскому союзу возобновить закупку газа из России, сообщает New York Times.
По данным издания, эта инициатива способна кардинально изменить многолетнюю энергетическую политику США. Как утверждается, согласно плану Вашингтона, Европе следует возобновить закупки российского газа в куда больших объемах.
В Белом доме рассматривают возобновление работы газопровода «Северный поток» как легкодостижимую цель в случае заключения мирного соглашения.
Ранее Трамп распорядился не применять ряд мер по закону об «адских санкциях» против РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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