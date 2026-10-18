СМИ: США хотят предложить Европе возобновить закупку газа из России

Администрация американского президента Дональда Трампа в качестве плана по обеспечению мира на Украине хочет предложить Европейскому союзу возобновить закупку газа из России, сообщает New York Times.

В США внесли законопроект, запрещающий дизельную сделку с Россией

По данным издания, эта инициатива способна кардинально изменить многолетнюю энергетическую политику США. Как утверждается, согласно плану Вашингтона, Европе следует возобновить закупки российского газа в куда больших объемах.

В Белом доме рассматривают возобновление работы газопровода «Северный поток» как легкодостижимую цель в случае заключения мирного соглашения.

Ранее Трамп распорядился не применять ряд мер по закону об «адских санкциях» против РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: whitehouse.gov
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