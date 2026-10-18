СМИ: Концерт Ивана Золо в Донецке сорвался из-за задержания блогера во время выступления
Концерт блогера и музыканта Ивана Золо в Донецке сорвался из-за его задержания прямо во время выступления, сообщает Telegram-канал Mash.
Вместе с ним проверке подверглись его команда и гости выступления. В администрации клуба «Террикон» заявили, что Золо и остальных участников мероприятия задержали для проверки. Причины неизвестны.
Ранее концерт блогера отменили в Севастополе. Местные власти сочли его выступление неподходящим для подростков, а организаторы не получили обязательного согласования на проведение массового мероприятия из-за действующего в городе высокого уровня террористической опасности.
Ранее концерты Крида отменили в трех городах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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