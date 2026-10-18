СМИ: Концерт Ивана Золо в Донецке сорвался из-за задержания блогера во время выступления

Вместе с ним проверке подверглись его команда и гости выступления. В администрации клуба «Террикон» заявили, что Золо и остальных участников мероприятия задержали для проверки. Причины неизвестны.

Ранее концерт блогера отменили в Севастополе. Местные власти сочли его выступление неподходящим для подростков, а организаторы не получили обязательного согласования на проведение массового мероприятия из-за действующего в городе высокого уровня террористической опасности.

Ранее концерты Крида отменили в трех городах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

