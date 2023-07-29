Совбез ООН осудил попытку смены власти в Нигере и призвал освободить президента

Структура осудила попытки «неконституционной смены законного правительства» республики.

«Члены Совета безопасности призвали к немедленному и безоговорочному освобождению демократически избранного президента ... Базума и подчеркнули необходимость защиты его, его семьи и членов его правительства», — цитирует заявление РИА Новости.

В среду военные Нигера заявили, что президент республики был смещен в результате военного переворота. Мятежники закрыли границы Нигера и объявили общенациональный комендантский час, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Работа всех учреждений была приостановлена. Вооруженные силы Нигера заявили о солидарности с мятежниками. Базум удерживается в своей резиденции, новым главой государства провозглашен генерал Абдурахман Тчиани.

