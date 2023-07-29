Совбез ООН осудил попытку смены власти в Нигере и призвал освободить президента
Совет безопасности ООН осудил попытку смены власти в Нигере и призвал освободить президента страны Мохамеда Базума. Об этом говорится в заявлении СБ для прессы.
Структура осудила попытки «неконституционной смены законного правительства» республики.
«Члены Совета безопасности призвали к немедленному и безоговорочному освобождению демократически избранного президента ... Базума и подчеркнули необходимость защиты его, его семьи и членов его правительства», — цитирует заявление РИА Новости.
В среду военные Нигера заявили, что президент республики был смещен в результате военного переворота. Мятежники закрыли границы Нигера и объявили общенациональный комендантский час, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Работа всех учреждений была приостановлена. Вооруженные силы Нигера заявили о солидарности с мятежниками. Базум удерживается в своей резиденции, новым главой государства провозглашен генерал Абдурахман Тчиани.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru