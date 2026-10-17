МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 30 БПЛА ВСУ

Средства ПВО за 12 часов 17 октября уничтожили 30 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

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По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Вологодской, Курской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 17 октября силы ПВО сбили 610 украинских БПЛА над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
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