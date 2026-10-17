МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 30 БПЛА ВСУ
Средства ПВО за 12 часов 17 октября уничтожили 30 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Вологодской, Курской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Черного моря.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 17 октября силы ПВО сбили 610 украинских БПЛА над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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