МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 30 БПЛА ВСУ

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Вологодской, Курской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 17 октября силы ПВО сбили 610 украинских БПЛА над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



