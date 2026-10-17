23 муниципалитета ЛНР остались без света после атаки ВСУ

В результате атаки ВСУ по энергетической инфраструктуре ЛНР, без электроснабжения остались 23 муниципалитета, включая Луганск. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем «Максе».

В Донецке 42 тысячи человек остались без электроэнергии

Пасечник уточнил, что в Луганске перебои с подачей электроэнергии наблюдаются в Ленинском, Каменнобродском и Артемовском районах.

Пасечник отметил, что из-за сохраняющейся угрозы повторных ударов ремонтно-восстановительные работы будут организованы, как только позволит обстановка. Он также добавил, что социальные и медицинские объекты уже переведены на резервные источники питания.

Ранее 42 тысячи человек в Донецке остались без электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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