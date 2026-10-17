23 муниципалитета ЛНР остались без света после атаки ВСУ
В результате атаки ВСУ по энергетической инфраструктуре ЛНР, без электроснабжения остались 23 муниципалитета, включая Луганск. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем «Максе».
Пасечник уточнил, что в Луганске перебои с подачей электроэнергии наблюдаются в Ленинском, Каменнобродском и Артемовском районах.
Пасечник отметил, что из-за сохраняющейся угрозы повторных ударов ремонтно-восстановительные работы будут организованы, как только позволит обстановка. Он также добавил, что социальные и медицинские объекты уже переведены на резервные источники питания.
Ранее 42 тысячи человек в Донецке остались без электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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