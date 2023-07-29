«Ресурс безопасности». После саммита стран Африки на Западе опять испугались ЧВК «Вагнер»

Песков рассказал, что встреча двух лидеров завершилась в районе двух часов ночи. Дискуссия проходила в закрытом режиме. В настоящий момент готовится совместное краткое заявление по Украине, отметил пресс-секретарь президента России.

Глава юридически не существующей ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вновь нашёлся в Санкт-Петербурге. Там он встретился с представителями Центральноафриканской республики, в которой у «вагнеровцев», как известно, есть некоторые дела, сообщает «Радиоточка НСН».

Представители стран африканского континента приехали в Петербург на форум Россия-Африка, который проходил 27-28 июля.