«Ресурс безопасности». После саммита стран Африки на Западе опять испугались ЧВК «Вагнер»
После форума Россия-Африка западные СМИ испугались возможного прощения основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, считает политолог Сергей Марков.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что по итогам встречи президента России Владимира Путина с африканскими лидерами готовится совместное заявление по Украине.
Песков рассказал, что встреча двух лидеров завершилась в районе двух часов ночи. Дискуссия проходила в закрытом режиме. В настоящий момент готовится совместное краткое заявление по Украине, отметил пресс-секретарь президента России.
Глава юридически не существующей ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вновь нашёлся в Санкт-Петербурге. Там он встретился с представителями Центральноафриканской республики, в которой у «вагнеровцев», как известно, есть некоторые дела, сообщает «Радиоточка НСН».
Представители стран африканского континента приехали в Петербург на форум Россия-Африка, который проходил 27-28 июля.
По словам российского политолога Сергея Маркова, западные СМИ трепещут от слухов из кулуаров форума Россия - Африка. Якобы речь идет об оплате африканскими странами услуг ЧВК «Вагнер» в области безопасности на сумму 1,8 миллиардов долларов.
«И якобы Пригожин очень благодарен Путину за прощение и поддержку проектов», - отметил политолог в своем Telegram-канале в субботу, 29 июля.
По его мнению, Западу стоит бояться сложившейся ситуации.
«Цифру в 1,8 млрд (Долларов - прим. НСН) они, конечно, выдумали. У страха глаза велики. Но боятся они правильно. Ресурс безопасности, это один из основных продуктов экспорта России в Африку», - напомнил Сергей Марков.
Президент России Владимир Путин высоко оценил итоги саммита «Россия - Африка» в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости. Глава государства в пятницу выступил на пленарном заседании саммита. Путин отметил, что в ходе мероприятия создана хорошая основа для развития отношений Москвы и стран континента.
По словам главы государства, на саммите определили главные направления совместной работы, наметили планы по координации внешней политики и развитию торговых и инвестиционных проектов. Также стороны подготовили план действий и форума «Россия - Африка» до 2026 года, сказал он.
Путин ранее заявил, что Москва продолжит помогать странам Африки в предотвращении конфликтов. Он напомнил, что Россия борется с появлением новых очагов напряженности на континенте, передает «Радиоточка НСН».
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