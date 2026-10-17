В Москве арестовали мужчину, бросившего кирпич в окно МЦД-2
Суд в Москве заключил под стражу 19-летнего местного жителя, бросившего кирпич в окно электропоезда МЦД-2, из-за чего травмы получила пассажирка. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управлении на транспорте СК России.
По данным следствия, инцидент произошел на неработающей платформе «Покровское-Стрешнево». Обвиняемый бросил часть разломанной брусчатки в проезжающую электричку. Камень разбил стекло и попал в голову девушке, в результате чего она получила травмы. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, а в качестве меры пресечения ему избрали заключение под стражу.
На видео, опубликованном ведомством, задержанный признался, что неоднократно бросал камни в проходящие поезда. Он отметил, что в момент совершения поступка не задумывался о возможных последствиях.
«Я искренне извиняюсь, я не хотел этого», - сказал задержанный на видео.
Ранее один человек погиб из-за инцидента на МЦД-2, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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