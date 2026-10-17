В Москве арестовали мужчину, бросившего кирпич в окно МЦД-2

По данным следствия, инцидент произошел на неработающей платформе «Покровское-Стрешнево». Обвиняемый бросил часть разломанной брусчатки в проезжающую электричку. Камень разбил стекло и попал в голову девушке, в результате чего она получила травмы. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, а в качестве меры пресечения ему избрали заключение под стражу.

На видео, опубликованном ведомством, задержанный признался, что неоднократно бросал камни в проходящие поезда. Он отметил, что в момент совершения поступка не задумывался о возможных последствиях.

«Я искренне извиняюсь, я не хотел этого», - сказал задержанный на видео.

Ранее один человек погиб из-за инцидента на МЦД-2, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».