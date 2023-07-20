Генерал Шаманов не подтвердил слова о 33 тысячах контрактов ЧВК «Вагнер» с Минобороны
Владимир Шаманов заявил, что его слова о 33 тысячах контрактов бойцов ЧВК «Вагнер» с Минобороны – это всего лишь его личное мнение, не подтвержденное военным ведомством.
Генерал-полковник, экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов заявил в интервью НСН, что данные о 33 тысячах контрактов бойцов ЧВК «Вагнер» с Минобороны – это всего лишь его личное мнение, не подтвержденное военным ведомством.
«За заключение контрактов отвечает министерство обороны, туда и звоните. Вчера я говорил, сколько бойцов ЧВК «Вагнер» подписало контрактов по моему мнению. Если вас интересует мнение министерства обороны, уточняйте у них», - сказал он.
Вчера вечером член совета командиров ЧВК «Вагнер» с позывным МАРКС заявил, что 33 тысячи контрактов с Минобороны бойцы не могли заключить чисто математически и привел расчеты, передает телеграм-канал "Радиоточка НСН".
Перед этим Дмитрий Уткин, по позывному которого ЧВК и получила название «Группа Вагнера», анонсировал «начало самой большой работы в мире, которая будет проведена очень скоро". В свою очередь, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин допустил, что его бойцы вернутся в зону СВО в тот момент, когда будут уверены, что «нас не заставят посрамить самих себя, и наш опыт».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru