Генерал Шаманов не подтвердил слова о 33 тысячах контрактов ЧВК «Вагнер» с Минобороны

Владимир Шаманов заявил, что его слова о 33 тысячах контрактов бойцов ЧВК «Вагнер» с Минобороны – это всего лишь его личное мнение, не подтвержденное военным ведомством. 

Генерал-полковник, экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов заявил в интервью НСН, что данные о 33 тысячах контрактов бойцов ЧВК «Вагнер» с Минобороны – это всего лишь его личное мнение, не подтвержденное военным ведомством.

«За заключение контрактов отвечает министерство обороны, туда и звоните. Вчера я говорил, сколько бойцов ЧВК «Вагнер» подписало контрактов по моему мнению. Если вас интересует мнение министерства обороны, уточняйте у них», - сказал он.
«Это не конец»: Пригожин и Уткин обратились к бойцам ЧВК «Вагнер»

Вчера вечером член совета командиров ЧВК «Вагнер» с позывным МАРКС заявил, что 33 тысячи контрактов с Минобороны бойцы не могли заключить чисто математически и привел расчеты, передает телеграм-канал "Радиоточка НСН".

Перед этим Дмитрий Уткин, по позывному которого ЧВК и получила название «Группа Вагнера», анонсировал «начало самой большой работы в мире, которая будет проведена очень скоро". В свою очередь, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин допустил, что его бойцы вернутся в зону СВО в тот момент, когда будут уверены, что «нас не заставят посрамить самих себя, и наш опыт».

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ФОТО: РИА Новости

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