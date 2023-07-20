Генерал Шаманов не подтвердил слова о 33 тысячах контрактов ЧВК «Вагнер» с Минобороны

Вчера вечером член совета командиров ЧВК «Вагнер» с позывным МАРКС заявил, что 33 тысячи контрактов с Минобороны бойцы не могли заключить чисто математически и привел расчеты, передает телеграм-канал "Радиоточка НСН".

Перед этим Дмитрий Уткин, по позывному которого ЧВК и получила название «Группа Вагнера», анонсировал «начало самой большой работы в мире, которая будет проведена очень скоро". В свою очередь, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин допустил, что его бойцы вернутся в зону СВО в тот момент, когда будут уверены, что «нас не заставят посрамить самих себя, и наш опыт».

