Второй за сутки танкер подорвался на мине в районе Ормузского пролива
Второй за сутки танкер подорвался на мине в Ормузском проливе при попытке пройти по Ормузскому проливу без согласования с Ираном. Об этом сообщила пресс-служба военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции.
По утверждению иранских военных, экипаж танкера предварительно отключил все системы навигации и радиолокационное оборудование ради прохода по незаявленному маршруту без согласования с Ираном. В КСИР уточнили, что после столкновения с миной в машинном отделении судна прогремел мощный взрыв, спровоцировавший сильный пожар. Название корабля, перевозившего более 2 миллионов баррелей нефти, пока не сообщается.
Ранее сегодня иранские власти уже сообщали о схожем происшествии с другим супертанкером, который также проигнорировал установленные правила судоходства в проливе и, по данным КСИР, перевозил около 2 млн баррелей нефти.
В минувшую среду в этом же районе на мине подорвался и впоследствии затонул контейнеровоз, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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