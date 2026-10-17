Второй за сутки танкер подорвался на мине в районе Ормузского пролива

По утверждению иранских военных, экипаж танкера предварительно отключил все системы навигации и радиолокационное оборудование ради прохода по незаявленному маршруту без согласования с Ираном. В КСИР уточнили, что после столкновения с миной в машинном отделении судна прогремел мощный взрыв, спровоцировавший сильный пожар. Название корабля, перевозившего более 2 миллионов баррелей нефти, пока не сообщается.

Ранее сегодня иранские власти уже сообщали о схожем происшествии с другим супертанкером, который также проигнорировал установленные правила судоходства в проливе и, по данным КСИР, перевозил около 2 млн баррелей нефти.

В минувшую среду в этом же районе на мине подорвался и впоследствии затонул контейнеровоз, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».