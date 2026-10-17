«Краснодар» и «Локомотив» сыграли в ничью в 11-м туре РПЛ
Московский «Локомотив» разошелся миром с «Краснодаром» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла на московском стадионе «РЖД Арена» и закончилась со счетом 3:3.
Гости открыли счет уже на 5-й минуте благодаря голу Батчи, однако «железнодорожники» сумели переломить ход игры. Точные удары Николая Титкова (16-я минута), Александра Руденко (71-я) и Александра Коваленко (78-я) вывели хозяев поля вперед. «Краснодар» нашел в себе силы лишь на последних минутах. Лукас Оласа сократил отставание на 86-й минуте, а на 91-й Джон Кордоба установил окончательный результат.
Эта ничья продлила серию «Краснодара» без побед в чемпионате до пяти матчей подряд (одно поражение и четыре ничьи). Тем не менее, «Краснодар» сохраняет третью строчку в турнирной таблице, набрав 22 очка. «Локомотив» набрал 11 баллов и поднялся на 12-е место, покинув зону стыковых матчей.
В следующем, 12-м туре РПЛ, «Краснодар» 24 октября примет на своем поле калининградскую «Балтику». «Локомотив» днем позже сыграет на выезде против «Ростова», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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