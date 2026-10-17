Даниил Медведев проиграл испанцу Ходару в полуфинале турнира ATP в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев завершил свое выступление на турнире серии ATP 1000 в Шанхае, проиграв в полуфинальном матче испанцу Рафаэлю Ходару.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу испанского спортсмена. Матч продлился 1 час 44 минуты.
Примечательно, что после победы в первом сете Ходар был вынужден взять медицинский перерыв, однако это не помешало ему доиграть матч.
В финале турнира Рафаэль Ходар встретится со своим соотечественником Алехандро Давидовичем-Фокиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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