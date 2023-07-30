ЭКОВАС допустило применение силы против мятежников в Нигере

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) потребовало от мятежников в Нигере вернуть к власти президента Мохамеда Базума и пригрозило военными действиями в случае отказа, сообщило агентство РИА Новости.

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С заявлением о ситуации в африканской республике выступил глава комиссии организации Омар Алье Туре. Он дал мятежникам неделю на выполнение требований ЭКОВАС.

В случае отказа Туре пообещал принять меры для восстановления конституционного порядка в Нигере.

«Такие меры могут включать применение силы», - сказал он.

Военные Нигера 26 июля свергли президента Базума и провозгласили главой страны генерала Абдурахмана Тчиани. Действие конституции приостановлено, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр телетрансляции
ТЕГИ:АрмияВоенный ПереворотАфрика

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