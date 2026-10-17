Подросток погиб, спасая бабушку и собаку в Свердловской области
В результате пожара в частном доме в свердловском Билимбае погиб подросток. Об этом сообщили местные правоохранительные органы.
По данным ведомства, мальчик заметил возгорание и успел предупредить бабушку, которой удалось покинуть здание. Также подросток спас домашнюю собаку, однако сам выбраться из горящего дома не успел. Начальник пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых уточнил, что мать и младший брат ребенка в момент трагедии находились в гостях в Первоуральске.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. По предварительным данным следствия, причиной пожара могла стать неисправность системы отопления из-за разрушения кирпичной кладки печи. Ведомство проводит проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее пять человек погибли при пожаре на заводе пиротехники в Ярославской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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