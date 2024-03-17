Готовое жилье: Россияне помогут удержать удержать вторичный рынок
Жилье на вторичном рынке сильно не подешевеет, спрос обеспечат вложения россиян в недвижимость на фоне падения курса рубля.
На рынке вторичного жилье в России фиксируется снижение спроса и стагнация цен, пишет газета «Коммерсант».
На фоне снижения спроса на рынке «вторички» наблюдается стагнация: нет ни роста, ни снижения цен, говорится в публикации.
Средний размер скидок на вторичное жилье с начала года держится на рекордно низком уровне и не превышает 3%. Об этом пишут Известия со ссылкой на федеральную компанию «Этажи».
Как отметил ведущий аналитик организации Александр Иванов, доступность ипотеки на готовое жилье и спрос на него снизились, однако в большинстве городов России собственники не увеличивают уровень торга при продаже квартир.
Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что цены на квартиры в России упадут на 15% в годовом выражении в конце 2024 года.
Спрос на вторичное жилье будет падать из-за высоких ставок по ипотеке. Эксперты ожидают снижения уже в январе-марте 2024 года. Так, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк отметил, что владельцы квартир на вторичном рынке могут временно отложить их продажу, потому что покупатели будут ждать снижения цен.
Семье нужно получать от 110 тысяч рублей в месяц, чтобы купить квартиру в ипотеку в Москве, подсчитал заместитель гендиректора «Национальной фабрики ипотеки» Игорь Жигунов, передает РИА Новости.
По мнению вице-президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, накопления россиян помогут удержать рынок вторичного жилья. Граждане на фоне падения курса рубля снова захотят вложить деньги в недвижимость на вторичном рынке жилья, заявила эксперт в интервью НСН.
«На вторичном рынке всегда до 60% - это прямые покупки, без ипотеки... Ожидается, что в марте рубль будет девальвирован, будет выше 100. У граждан нет доверия, они деньги снова понесут на рынок вторички. У нас у граждан 40 триллионов накоплений на счетах, эти граждане могут этот рынок держать, не давать ему падать. Поэтому я ожидаю, что особого снижения цен здесь тоже не будет... На ближайшие полгода значительных изменений не будет. К сентябрю могут включиться какие-то другие факторы», - резюмировала она.
Цены на недвижимость в России скоро начнут постепенно «сползать», следует ожидать их снижения до 10%, заявил юрист по недвижимости Денис Бутовичев «Радиоточке НСН». Он также отметил, что цены будут зависеть от региональной специфики: где рынок «перегрет» сильнее, там цена будет уменьшаться больше. По его словам, такой рынок, как московский, не будет сильно колебаться, потому что он насыщенный и в целом сбалансированный», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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