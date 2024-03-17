Готовое жилье: Россияне помогут удержать удержать вторичный рынок

На фоне снижения спроса на рынке «вторички» наблюдается стагнация: нет ни роста, ни снижения цен, говорится в публикации.



Средний размер скидок на вторичное жилье с начала года держится на рекордно низком уровне и не превышает 3%. Об этом пишут Известия со ссылкой на федеральную компанию «Этажи».

Как отметил ведущий аналитик организации Александр Иванов, доступность ипотеки на готовое жилье и спрос на него снизились, однако в большинстве городов России собственники не увеличивают уровень торга при продаже квартир.