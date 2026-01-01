В Амстердаме сгорела церковь 19 века
В Нидерландах в Амстердаме в новогоднюю ночь сгорела церковь, построенная в 19 веке. Об этом сообщает газета «NL Times».
По данным источника, пламя в церкви Вонделкерк вспыхнуло после полуночи 1 января. Отмечается, что в результате возгорания обрушилась башня храма.
Представители экстренных служб рассказали, что тлеющие угли разлетались в сторону центра столицы Нидерландов. Сообщалось, что жителей соседних зданий эвакуировали в связи с ЧП.
Церковь Вонделкерк построили в 1872 году по проекту архитектора Питера Кейперса, известного по работе над музеем Рейксмузеум и Центральным вокзалом Амстердама. В последнее время здание использовали для проведения торжественных мероприятий.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Швейцарии при взрыве на горнолыжном курорте погибли минимум десять человек, еще десять граждан пострадали.
