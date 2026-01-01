В Амстердаме сгорела церковь 19 века

В Нидерландах в Амстердаме в новогоднюю ночь сгорела церковь, построенная в 19 веке. Об этом сообщает газета «NL Times».

По данным источника, пламя в церкви Вонделкерк вспыхнуло после полуночи 1 января. Отмечается, что в результате возгорания обрушилась башня храма.