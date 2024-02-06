«ЦИАН» зафиксировал снижение цен на вторичное жилье

По ее словам, собственники, подстраиваясь под спрос, стали чаще менять стоимость в объявлениях в сравнении с летом 2023 года. При этом цены на вторичную недвижимость снизились на 3%.

На фоне падения спроса на квартиры в первом квартале года ожидается стагнация цен. По прогнозам «ЦИАН» в 2024 году средние показатели могут снизиться на 7-10%.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в интервью «Радиоточке НСН» заявила, что текущий спад спроса на ипотеку объясняется уменьшением суммы кредита, увеличением минимального первоначального взноса и более тщательной проверкой клиентов банком.

