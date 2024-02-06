«ЦИАН» зафиксировал снижение цен на вторичное жилье
С начала февраля 2024 года «ЦИАН» зафиксировал массовое снижение цен в объявлениях о продаже вторичного жилья. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитика компании Елену Лапшину.
По ее словам, собственники, подстраиваясь под спрос, стали чаще менять стоимость в объявлениях в сравнении с летом 2023 года. При этом цены на вторичную недвижимость снизились на 3%.
На фоне падения спроса на квартиры в первом квартале года ожидается стагнация цен. По прогнозам «ЦИАН» в 2024 году средние показатели могут снизиться на 7-10%.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в интервью «Радиоточке НСН» заявила, что текущий спад спроса на ипотеку объясняется уменьшением суммы кредита, увеличением минимального первоначального взноса и более тщательной проверкой клиентов банком.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru