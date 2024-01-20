Размер скидок при продаже вторичного жилья снизился до рекордных 3%

Как отметил ведущий аналитик организации Александр Иванов, доступность ипотеки на готовое жилье и спрос на него снизились, однако в большинстве городов России собственники не увеличивают уровень торга при продаже квартир.

«В крупных городах России тренд на рост среднего дисконта все же наметился, в некоторых он превысил 9%», — рассказал эксперт.

Аналитики «Этажей» сравнили предложение и реальную стоимость продажи готовых квартир за 30 дней в крупнейших городах. На первом месте рейтинга оказалась Самара со средним уровнем торга 9,1%, далее следуют Краснодар (8,8%), Казань (7,2%), Санкт-Петербург (6,1%) и Москва (5,3%). Кроме того, в десятку лидеров по среднему размеру скидок вошли Омск с дисконтом в 5%, Пермь (4,7%), Красноярск (4%), Ростов-на-Дону (3,9%), Уфа (3,8%). Самый низкий средний уровень торга зафиксировали в Челябинске (0,1 процента) и Воронеже (1,7 процента).

По словам Иванова, в январе 2023 года средний уровень скидок при продаже готового жилья достигал 5,9%.

«Потенциал для торга при покупке ... есть, а это способно хотя бы частично минимизировать рост переплаты по ипотеке из-за выросших ставок», — заключил эксперт.

