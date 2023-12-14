Путин: Льготную ипотеку в новых регионах нужно распространить на вторичное жилье
Льготную ипотеку в новых регионах необходимо распространить на вторичное жилье. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
По его словам, первичного жилья там возводится «пока, мягко говоря, немного». Кроме того, глава государства предложил повысить подъемные по программе «Земский доктор»: для врачей – до двух миллионов рублей, а для фельдшеров до миллиона рублей.
Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.
Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин планирует встретиться с Эрдоганом в начале 2024 года
- Путин: Льготную ипотеку в новых регионах нужно распространить на вторичное жилье
- Мосгорсуд оставил в СИЗО американского журналиста Гершковича
- Путин: В бюджете предусмотрели свыше трлн рублей ежегодно на развитие новых регионов
- Санду заявила о желании реинтегрировать Приднестровье до вступления в ЕС
- Коню на горельефе «Парад Победы» в Москве вернут голову
- «Сжимается сердце!»: Путин призвал не отправлять женщин-военкоров на передовую
- Режиссер «Барби» Грета Гервиг возглавит жюри Каннского фестиваля
- МОК изменил данные о допуске россиян на Олимпиаду-2024
- Путин оценил ситуацию на передовой СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru