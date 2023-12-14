Путин: Льготную ипотеку в новых регионах нужно распространить на вторичное жилье

По его словам, первичного жилья там возводится «пока, мягко говоря, немного». Кроме того, глава государства предложил повысить подъемные по программе «Земский доктор»: для врачей – до двух миллионов рублей, а для фельдшеров до миллиона рублей.

Владимир Путин в четверг, 14 декабря, подводит итоги года в формате большой пресс-конференции, которая объединена с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе.

Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени, передает «Радиоточка НСН».

