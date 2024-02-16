Стоимость самой дешевой квартиры в центре Москвы составила 12,6 миллиона рублей
Цена самой дешевой квартиры на первичном рынке Центрального административного округа (ЦАО) Москвы составила 12,6 миллиона рублей, подсчитали эксперты компании Skolkovo Realty.
Речь идет о квартире-студии в Красносельском районе столицы, площадь которой составляет 21 квадратный метр.
А цена самой дешевой квартиры с видом на Кремль приблизилась к 28 миллионам рублей. Самым дешевым вариантом оказалась двухкомнатная квартира на 28 этаже 46-этажного здания с площадью 56 квадратных метров. Отмечается, что всего в январе этого года на вторичном рынке для покупки были доступны 28 объектов недвижимости с видом на московский Кремль.
Для покупки однокомнатной квартиры в России потребуется работать более пяти лет и получить минимум 70 зарплат, подсчитали ранее аналитики «Тинькофф Журнала», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru