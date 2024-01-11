СМИ: цены на вторичные квартиры в России упадут на 15% в конце 2024 года
Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что цены на квартиры в России упадут на 15% в годовом выражении в конце 2024 года.
По его словам, стоимость квартир уже падает на 100 тысяч рублей еженедельно, однако собственники все равно делают это неохотно.
Спрос на вторичное жилье будет падать из-за высоких ставок по ипотеке. Эксперты ожидают снижения уже в январе-марте 2024 года. Так, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк отметил, что владельцы квартир на вторичном рынке могут временно отложить их продажу, потому что покупатели будут ждать снижения цен.
Ранее член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин в пресс-центре НСН призвал остановить строительство многоквартирных домов в тех местах, где нет нормальных коммунальных сетей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru