Германия и Румыния перестали признавать загранпаспорта РФ без биометрии

С 1 января 2026 года Германия и Румыния перестали признавать российские загранпаспорта без биометрии. Об этом говорится на официальном сайте Еврокомиссии (ЕК).

Речь идет о документах старого образца. Отмечается, что с 1 апреля текущего года аналогичные меры также будут приняты в Польше.