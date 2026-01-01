Германия и Румыния перестали признавать загранпаспорта РФ без биометрии
С 1 января 2026 года Германия и Румыния перестали признавать российские загранпаспорта без биометрии. Об этом говорится на официальном сайте Еврокомиссии (ЕК).
Речь идет о документах старого образца. Отмечается, что с 1 апреля текущего года аналогичные меры также будут приняты в Польше.
Ограничения на въезд россиян по загранпаспортам без биометрии с прошлого года уже действуют в Латвии, Мальте, Дании, Чехии, Исландии и в ряде других государств, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в интервью НСН опроверг информация о том, что уроженцев Крыма или Луганска не пускают в Грузию.
