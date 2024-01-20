Спорная биометрия: В России по-разному относятся к сбору биометической информации

Волк заявила об этом в связи с резонансом вокруг статьи руководителя столичной ГИБДД Александра Быкова. Он писал, в частности, об умных светофорах с камерами для распознавания лиц, которые можно внедрить для снижения смертности на дорогах.

В декабре 2022 года Госдума приняла закон о единой системе обработки биометрических данных россиян. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.



«Самое важное: ни о каком принудительном сборе биометрии речь не идет. Новый закон преследует цель лишить сомнительные компании возможности собирать и хранить биометрические данные граждан. За безопасность этих данных теперь будет отвечать государство», — отметили в Думе.

Закон установил добровольный характер сдачи биометрии.