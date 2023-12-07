Григоренко: Россияне смогут получать посылки по биометрии

«У нас уже реализован вход на "Госуслуги", электронная подпись, открытие счета в банке. Сейчас на эту тему работаем с РЖД, с "Почтой России" при получении посылок, пробуем масштабировать на другие города вход в метро», — рассказал зампред правительства в интервью телеканалу «Россия 24».

Как отметил Григоренко, биометрию планируют развивать для тех, кто планирует начать свой бизнес. Ожидается, что с помощью таких данных можно будет открыть свое дело, счет в банке, получать лицензии и разрешения.

«Третий трек - это использование биометрии взамен документов, удостоверяющих личность, либо водительского удостоверения, это мы все тоже отрабатываем на 2024 год», — добавил вице-премьер.

Ранее гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий заявил, что в 2024 году планируется запустить продажи категоризированных товаров — алкогольной и никотинсодержащей продукции — с подтверждением возраста по биометрии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

