«Преждевременно!»: Эксперт Минздрава о продаже табака и алкоголя по биометрии

Ранее глава Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий заявил, что в России в следующем году разрешат покупать алкоголь и табак без паспорта, для этого нужно будет только подтвердить возраст по биометрии. Эта услуга будет доступна для тех, кто сдал данные в Единую биометрическую систему или получил упрощенную биометрию, а также подтвердил «Цифровой профиль».

«Условия покупки алкоголя и табака не должны упрощаться, не будем забывать, что это продукция, которая приводит к заболеваемости и преждевременной смертности населения. Технология подтверждения возраста в электронном виде пока не отработана на практике, ее внедрение в отношении алкоголя и табака преждевременно, необходимо убедиться в ее надежности на других примерах. Однако почему-то Минцифры спешит ее внедрить именно в отношении продажи алкогольной и табачной продукции», - считает Зыков.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в интервью НСН также призвал изучить полный механизм того, как это будет работать на деле.

«Иногда, знаете, в кабинетах все звучит красиво, но доходит до практики, все превращается в какую-то уродливую форму. Основная задача любой инициативы – защита здоровья граждан. Паспорт в рамках ограничения продажи алкоголя придумали для того, чтобы его не продавали детям. Надо осторожно и внимательно подходить в тестовом режиме, и смотреть, работает это или нет», - добавил он.

Ранее Султан Хамзаев предложил запретить изображение Кремля на водке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».