В аэропортах Москвы будут собирать биометрические данные иностранцев
Эксперимент по сбору биометрии у иностранцев пройдёт в 2024 году в аэропортах Москвы, его итоги подведут к 10 декабря, сообщает ТАСС.
Агентство ссылается на двухлетний план мероприятий по реализации Концепции миграционной политики. Документ, утверждённый кабмином РФ, предполагает апробацию процесса аутентификации с использованием биометрических данных.
Отмечается, что речь в плане идёт, в том числе, о геномной регистрации и записи голоса.
Уточняется, что проводится эксперимент будет совместно правительством Москвы, ФСБ, МВД, Минцифры и прочими заинтересованными органами власти.
Ранее депутаты Госдума приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, предполагающий введение штрафов за размещение биометрических персональных данных с нарушением установленных законодательством требований, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru