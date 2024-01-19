В аэропортах Москвы будут собирать биометрические данные иностранцев

Агентство ссылается на двухлетний план мероприятий по реализации Концепции миграционной политики. Документ, утверждённый кабмином РФ, предполагает апробацию процесса аутентификации с использованием биометрических данных.

Отмечается, что речь в плане идёт, в том числе, о геномной регистрации и записи голоса.

Уточняется, что проводится эксперимент будет совместно правительством Москвы, ФСБ, МВД, Минцифры и прочими заинтересованными органами власти.

Ранее депутаты Госдума приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, предполагающий введение штрафов за размещение биометрических персональных данных с нарушением установленных законодательством требований, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

