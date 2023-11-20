ЦБТ: Продажу алкоголя и табака по биометрии могут запустить в 2024 году

Как отметил глава ЦБТ, организация заинтересована в развитии сервиса подтверждения возраста, пишет Ura.ru. У граждан, сдавших данные в единую биометрическую систему, будет возможность подтвердить свой возраст в магазине с помощью слепка лица. Подойдет и упрощенная биометрия, для которой достаточно селфи в приложении «Госуслуги Биометрия». Также для доступа к сервису понадобится подтвержденный цифровой профиль.

По словам вице-президента компании X5 Group (владельца сетей «Перекресток» и «Пятерочка») Станислава Богданова, ретейлер намерен реализовать технологию на кассах самообслуживания. Решение будет зависеть от итоговых параметров подключения сети к единой системе, цены операций по проверке возраста, работы с согласиями на обработку персональных данных.

В ЦБТ указали, что массовое внедрение подтверждения возраста по биометрии потребует времени, чтобы настроить терминалы, кассы самообслуживания, интегрировать информационные системы.

