ЦБТ: Продажу алкоголя и табака по биометрии могут запустить в 2024 году
Запуск продаж категоризированных товаров (алкоголя и никотинсодержащей продукции) с подтверждением возраста по биометрии планируется в 2024 году. Об этом рассказал гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий в беседе с Известиями.
Как отметил глава ЦБТ, организация заинтересована в развитии сервиса подтверждения возраста, пишет Ura.ru. У граждан, сдавших данные в единую биометрическую систему, будет возможность подтвердить свой возраст в магазине с помощью слепка лица. Подойдет и упрощенная биометрия, для которой достаточно селфи в приложении «Госуслуги Биометрия». Также для доступа к сервису понадобится подтвержденный цифровой профиль.
По словам вице-президента компании X5 Group (владельца сетей «Перекресток» и «Пятерочка») Станислава Богданова, ретейлер намерен реализовать технологию на кассах самообслуживания. Решение будет зависеть от итоговых параметров подключения сети к единой системе, цены операций по проверке возраста, работы с согласиями на обработку персональных данных.
В ЦБТ указали, что массовое внедрение подтверждения возраста по биометрии потребует времени, чтобы настроить терминалы, кассы самообслуживания, интегрировать информационные системы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru