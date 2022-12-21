Госдума приняла закон о запрете принудительного сбора биометрии

«Самое важное: ни о каком принудительном сборе биометрии речь не идет. Новый закон преследует цель лишить сомнительные компании возможности собирать и хранить биометрические данные граждан. За безопасность этих данных теперь будет отвечать государство», — отметили в Думе.

Закон устанавливает добровольный характер сдачи биометрии, разрешает сбор данных несовершеннолетних только с согласия родителей, предусматривает возможность отказаться от сдачи биометрических данных в письменной форме в любом отделении МФЦ, пишет RT.

«Гражданам, которые не хотят сдавать биометрические данные, не смогут отказать в услугах, в том числе государственных и муниципальных», — подчеркнули в пресс-службе.

С согласия гражданина предлагается собирать только образец голоса и изображение лица. Россияне в любой момент могут отозвать данное ранее согласие на обработку биометрии. Также граждане смогут проверить свое согласие на обработку биометрических данных и все совершенные с ними действия через портал госуслуг.

Кроме того, законопроект запрещает любое иностранное участие в обработке и хранении биометрии и устанавливает, что оператором информации в региональном сегменте может быть только государственное учреждение или ГУП. Согласно документу, трансграничная передача биометрических данных запрещена, сведения будут храниться на территории РФ.

Также планируется создать Координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрических персональных данных, который будет контролировать внедрение единой системы и биометрии в целом.

