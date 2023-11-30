В Госдуме приняли поправки, ужесточающие ответственность за утечки
Депутаты Государственной Думы России приняли во втором, окончательном чтении законопроект, ужесточающий ответственность за нарушения при обработке персональных данных и биометрии. Нормативный акт размещен в электронной базе нижней палаты Федерального собрания РФ.
Документ, в частности, предусматривает введение штрафа за незаконную обработку персональных данных. Так, юридические лица за некорректную работу с персональными данными могут быть оштрафованы на сумму до 1 млн рублей, а должностные лица до 300 000 руб.
По мнению разработчиков, поправки в административное законодательство призваны защитить биометрические и персональные данные россиян, а также предупредить совершение возможных правонарушений.
Ранее Госдума запретила увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru