В Госдуме приняли поправки, ужесточающие ответственность за утечки

Документ, в частности, предусматривает введение штрафа за незаконную обработку персональных данных. Так, юридические лица за некорректную работу с персональными данными могут быть оштрафованы на сумму до 1 млн рублей, а должностные лица до 300 000 руб.

По мнению разработчиков, поправки в административное законодательство призваны защитить биометрические и персональные данные россиян, а также предупредить совершение возможных правонарушений.

Ранее Госдума запретила увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

