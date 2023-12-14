Рецептурные лекарства можно будет купить в интернете по биометрии

Как ожидается, что с помощью камеры россияне смогут подтверждать право на покупку лекарств при заказе, а затем — по слепку лица личность определит курьер. Как считают в бизнес-ассоциациях, сервис повысит цифровизацию аптечного бизнеса, усилит конкуренцию и в итоге приведет к снижению наценок на лекарства.

Как заявили в Центре биометрических технологий, для подтверждения личности будет достаточно любого устройства с камерой, которое способно обеспечить достаточный уровень защиты данных.

Акциз на спирт взвинтит цены на целые категории лекарственных препаратов, включая валерьянку, боярышник и антисептические жидкости, заявил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов в интервью НСН.

