Рецептурные лекарства можно будет купить в интернете по биометрии
В России лекарственные препараты, которые отпускают по рецепту, будут продаваться в интернете по биометрическим данным, сообщают «Известия».
Как ожидается, что с помощью камеры россияне смогут подтверждать право на покупку лекарств при заказе, а затем — по слепку лица личность определит курьер. Как считают в бизнес-ассоциациях, сервис повысит цифровизацию аптечного бизнеса, усилит конкуренцию и в итоге приведет к снижению наценок на лекарства.
Как заявили в Центре биометрических технологий, для подтверждения личности будет достаточно любого устройства с камерой, которое способно обеспечить достаточный уровень защиты данных.
Акциз на спирт взвинтит цены на целые категории лекарственных препаратов, включая валерьянку, боярышник и антисептические жидкости, заявил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов в интервью НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru