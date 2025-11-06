Надвигающуюся на Землю сильнейшую магнитную бурю большинство людей не почувствует совсем, разве что она даст о себе знать полярным сиянием в нетипичных для этого широтах, рассказал НСН ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Россиян предупредили о новых геомагнитных бурях. Они начнутся сегодня и достигнут пика завтра, 7 ноября: в пятницу ожидается одна из самых сильных геомагнитных бурь года, предупреждают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Учёные объясняют, что до Земли дошли выбросы плазмы от самых первых вспышек на Солнце 2-3-дневной давности, которые, по первоначальным прогнозам, не должны были затронуть нашу планету. Согласно прогнозу, завтра ожидаются бури уровня G3-G4, то есть от сильных до очень сильных. При пересчёте в течение дня этот диапазон может переместиться в интервал G4-G5. Сейчас магнитная буря на Земле достигла уровня G3, сообщили в Институте прикладной геофизики.

«Сейчас как раз тот случай, который объективно не приведет к заметным последствиям. А при сильной буре возможно появление полярного сияния даже в широтах далеких от полюсов, например, на широте Москвы или даже Сочи, как в прошлом году. Сильные магнитные бури могут отразиться на работе навигационных спутников GPS, ГЛОНАСС или Galileo. Очень немногие люди могут почувствовать последствия вспышек, когда магнитные бури достигнут Земли. Магнитные бури случаются после выброса через сутки-трое, в зависимости от того, какую скорость получил выброс плазмы. Люди, кто некомфортно себя чувствует, заранее об этом знают и принимают лекарства. Но многие волнуются избыточно, потому что объективно для этого никаких причин нет», - утверждает Эйсмонт.