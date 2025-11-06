Побочка бури: Ученый пообещал полярное сияние в Москве и Сочи
Сильнейшая магнитная буря не скажется на самочувствии большинства россиян, но возможно полярное сияние далеко от полюсов и сбои в работе навигационных спутников, заявил НСН специалист Института космических исследований Натан Эйсмонт.
Надвигающуюся на Землю сильнейшую магнитную бурю большинство людей не почувствует совсем, разве что она даст о себе знать полярным сиянием в нетипичных для этого широтах, рассказал НСН ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
Россиян предупредили о новых геомагнитных бурях. Они начнутся сегодня и достигнут пика завтра, 7 ноября: в пятницу ожидается одна из самых сильных геомагнитных бурь года, предупреждают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Учёные объясняют, что до Земли дошли выбросы плазмы от самых первых вспышек на Солнце 2-3-дневной давности, которые, по первоначальным прогнозам, не должны были затронуть нашу планету. Согласно прогнозу, завтра ожидаются бури уровня G3-G4, то есть от сильных до очень сильных. При пересчёте в течение дня этот диапазон может переместиться в интервал G4-G5. Сейчас магнитная буря на Земле достигла уровня G3, сообщили в Институте прикладной геофизики.
«Сейчас как раз тот случай, который объективно не приведет к заметным последствиям. А при сильной буре возможно появление полярного сияния даже в широтах далеких от полюсов, например, на широте Москвы или даже Сочи, как в прошлом году. Сильные магнитные бури могут отразиться на работе навигационных спутников GPS, ГЛОНАСС или Galileo. Очень немногие люди могут почувствовать последствия вспышек, когда магнитные бури достигнут Земли. Магнитные бури случаются после выброса через сутки-трое, в зависимости от того, какую скорость получил выброс плазмы. Люди, кто некомфортно себя чувствует, заранее об этом знают и принимают лекарства. Но многие волнуются избыточно, потому что объективно для этого никаких причин нет», - утверждает Эйсмонт.
Прогнозы того, затронут ли выбросы плазмы Земли, нередко корректируются в связи с ее физическими особенностями.
«Совершенно точно предсказать [направление плазмы] довольно трудно, даже если выброс уже произошел, потому что плазма – это большое облако, а не то что летящий точно в Землю снаряд. Поэтому могут быть небольшие погрешности. Плазма выбрасывается Солнцем, потому что Солнце - бурлящий термоядерный котел. Но даже если плазма полетела не совсем, как предсказывалось точно в Землю, то каким-то краем может слегка задеть», - пояснил ученый.
По словам Эйсмонта, период максимальной солнечной активности происходил в прошлом году, а в этом магнитные бури будут все реже.
«Число выбросов плазмы сокращается, потому что мы в прошлом году миновали период максимума солнечной активности, когда было больше всего таких выбросов. Сейчас они будут реже, слабее, пока мы примерно через пять лет вообще не подойдем к минимуму. Активное Солнце можно определить на глаз: если смотреть на него через затемненное стекло, то будет видно довольно много темных пятен. Их увеличение и есть повышение солнечной активности. По этим темным пятнам и сто лет назад отслеживали солнечную активность. Сейчас есть более совершенные приборы, и вы можете посмотреть в интернете картинки, как выбрасывается протуберанс», - добавил сотрудник Института космических исследований.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru