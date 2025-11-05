Астроном отказался считать Суперлунием увеличение полной Луны на 5%
Ученые, как и обычные люди, не заметят увеличение полной Луны на 5%, заявил НСН Астроном Владимир Сурдин.
Суперлуние отличается от полнолуния тем, что спутник Земли станет на несколько процентов больше обычного полнолуния, на глаз это незаметно даже для ученого, рассказал НСН астроном Владимир Сурдин.
В ночь с 5 по 6 ноября произойдет самое главное Суперлуние года, напомнили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. По словам ученых, полная Луна будет находиться на минимальном за весь год расстоянии от Земли - около 357 тыс. км. Максимальной высоты над горизонтом Луна достигнет к часу ночи.
«Суперлуние – придуманный журналистами термин. В научном смысле он относится к тому, что Луна обращается вокруг Земли не по круговой орбите, а немного по вытянутой, эллиптической. То есть в течение двух недель она приближается к Земле, а следующие две недели чуть-чуть удаляется. С другой стороны, она бывает то полная, то кусочками в разных фазах. И вот когда полная, круглая Луна совпадает с наибольшим приближением к Земле, - это явление стали называть Суперлунием. Никакого «супер» в этом нет. Даже подготовленный человек, астроном, просто на глаз никогда в жизни не заметит, что она стала на пять процентов больше обычного», - рассказал Сурдин.
Суперлуние руководит морскими приливами и отливами, но никакого влияния на здоровье человека или технику не оказывает.
«Ни на здоровье, ни на технику сегодняшняя Луна больше обычного влиять не будет. А вот морскими приливами и отливами она всегда руководит, так же будет и сегодня, ничего необычного. Это совершенно незаметная вещь», - утверждает астроном.
Вместе с тем он подтвердил, что в Москве благодаря ясной погоде Луна в ночь на 6 ноября будет отлично видна.
«Атмосферное давление сегодня высокое, небо ясное, и можно увидеть нормальное полнолуние. Будет красивая, полная, яркая Луна. Ничего «супер» вы в ней не заметите», - сказал ученый.
