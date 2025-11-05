Суперлуние отличается от полнолуния тем, что спутник Земли станет на несколько процентов больше обычного полнолуния, на глаз это незаметно даже для ученого, рассказал НСН астроном Владимир Сурдин.

В ночь с 5 по 6 ноября произойдет самое главное Суперлуние года, напомнили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. По словам ученых, полная Луна будет находиться на минимальном за весь год расстоянии от Земли - около 357 тыс. км. Максимальной высоты над горизонтом Луна достигнет к часу ночи.

«Суперлуние – придуманный журналистами термин. В научном смысле он относится к тому, что Луна обращается вокруг Земли не по круговой орбите, а немного по вытянутой, эллиптической. То есть в течение двух недель она приближается к Земле, а следующие две недели чуть-чуть удаляется. С другой стороны, она бывает то полная, то кусочками в разных фазах. И вот когда полная, круглая Луна совпадает с наибольшим приближением к Земле, - это явление стали называть Суперлунием. Никакого «супер» в этом нет. Даже подготовленный человек, астроном, просто на глаз никогда в жизни не заметит, что она стала на пять процентов больше обычного», - рассказал Сурдин.

Суперлуние руководит морскими приливами и отливами, но никакого влияния на здоровье человека или технику не оказывает.