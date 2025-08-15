Ученые оценили пролетающий над Землей «потенциально опасный» астероид

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил НСН, что только 11 раз астероиды сталкивались с Землей, но они были небольшими.

Астероиды постоянно пролетают над Землей, в этом нет ничего опасного, заявил заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе в разговоре с НСН.

17 августа мимо Земли пролетит астероид 2025 PM диаметром около 50 метров, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Он пройдёт на расстоянии примерно 770 тысяч километров — это ближе, чем 10 диаметров лунной орбиты, что делает его "потенциально опасным". Астероид обнаружили 1 августа. Для сравнения: метеорит такого же размера 50 тысяч лет назад образовал знаменитый Аризонский кратер в США.

В России раскрыли происхождение таинственного «инопланетного корабля»

«В этой ситуации нет ничего необычного, потому что это весьма маленькое небесное тело. Обнаруживать такие тела систематически мы пока не умеем. Поэтому довольно часто их обнаруживают уже к моменту сближения или даже после. Опасное сближение с Землей будем в том случае, если он упал. Если он пролетел мимо, никакой опасности это не представляет. Потенциально опасный астероид – это тот, который в будущем может с Землей столкнуться, но не сейчас, сейчас он не угрожает», - объяснил он.

По словам ученого, только 11 раз астероиды сталкивались с Землей, но они были небольшими.

«Было около 11 случаев, когда астероид сталкивался с Землей, но это были небольшие диаметры. Их удалось обнаружить случайно, потому что они совсем маленькие. Они летают постоянно. Например, 20 августа мимо Земли пролетит астероид гораздо больше – несколько сотен метров. Сегодня мимо нас три астероида пролетят, диаметром до 40 метров. 17 августа пролетит астероид до 82 метров в диаметре», - добавил собеседник НСН.

8 августа яркий астероид пролетел над Иркутской областью и сгорел на высоте примерно 20-30 километров. Об этом рассказал астроном, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Allan Madelar / AP
ТЕГИ:ЗемляУченыеАстероид

Горячие новости

Все новости

партнеры