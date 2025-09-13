Астрофизик: «Аномальная эволюция» началась на межзвездном объекте 3I/ATLAS

Объект начал менять свой цвет, добавил специалист. До этого ученые из Паранальской обсерватории Европейской Южной Обсерватории в Чили уже говорили о резком увеличении выделения цианида и никеля, в связи с чем за последние две недели цвет загадочного объекта изменился с красного на зеленый.

Межзвездный объект 3I/ATLAS был замечен 1 июля 2025 года. Позже ученые выяснили, что это комета из другой звездной системы. Известно, что облако газа и пыли вокруг ее ядра составляет примерно 24 километра в диаметре.

Согласно данным компьютерной модели, примерный возраст объекта составляет свыше семи с половиной миллиардов лет, что на три миллиарда больше возраста Солнца, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».