Движущийся инопланетный объект 3I/ATLAS впервые подал сигнал
Он был зафиксирован в ЮАР.
Постепенно приближающийся к Земле инопланетный объект 3I/ATLAS, который старше Солнца на 3 млрд лет, впервые подал сигнал. В первый раз тело было замечено в июле. Позже на 3I/ATLAS, по сообщениям ученых, произошла «аномальная эволюция», и он изменил цвет. Специалисты уверяют, что объект не несет угрозы для Земли.
ЕСТЬ СИГНАЛ!
Ученым впервые удалось поймать радиосигнал движущегося космического объекта 3I/ATLAS, который постепенно приближается к Земле. По данным портала «The Astronomer's Telegram», его поглощение было обнаружено в линиях 1665 МГц и 1667 МГц.
Сигнал зафиксировали в ЮАР 24 октября с помощью радиотелескопа MeerKAT. При этом предыдущие попытки обнаружить его на тех же линиях поглощения не увенчались успехом.
Ученый из Гарвардского Университета Ави Леб сообщил, что 16 марта 2026 года, когда 3I/ATLAS будет проходить мимо Юпитера, космический аппарат «Юнона» попытается поймать от объекта сигнал на низких частотах. Астрофизик также говорил, что межзвездный объект 3I/ATLAS движется по странной траектории в Солнечной системе, напоминает RT.
Леб добавил, что в СМИ уже поднимался вопрос, является ли 3I/ATLAS «троянским конем» — то есть внешне похожим на естественную комету объектом, но при этом являющимся потенциальной угрозой для Земли. Ученый предположил, что объект может направить к Земле мини-зонды в преддверии Рождества, так как именно примерно к этому моменту, 19 декабря, объект будет находиться на самом близком расстоянии к Земле — 267 млн км.
Космический объект 3I/ATLAS впервые был замечен 1 июля 2025 года. Позже ученые установили, что это комета из другой звездной системы, а ее приблизительный возраст — более 7,5 млрд лет, что на 3 млрд старше Солнца. Известно, что облако газа и пыли вокруг ядра кометы составляет около 24 км в диаметре.
Согласно официальной позиции NASA, 31/ATLAS не представляет никакой угрозы, однако в Международной сети предупреждения об астероидах (IAWN) уже начали работу по мониторингу этого объекта.
«АНОМАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ»
В сентябре астрофизик Ави Леб сообщил, что 3I/ATLAS претерпел «аномальную эволюцию» и начал менять цвет. До этого ученые из Паранальской обсерватории Европейской Южной Обсерватории в Чили говорили о резком увеличении выделения цианида и никеля, в связи с чем объект за две недели поменял цвет с красного на зеленый.
В начале ноября в NASA объявили, что 3I/ATLAS продемонстрировал негравитационное ускорение, пишет RT. Тогда объект совершил маневр при приближении к Солнцу. Его удалось зафиксировать при расстоянии, составляющем 203 млн км.
В докладе Лаборатории реактивного движения NASA говорилось, что радиальное ускорение от Солнца составляет 135 км (9х10-7 а.е.) в день в квадрате, а поперечное ускорение относительно направления на Солнце — 60 км (4х10-7 а.е.) в день в квадрате.
Тогда же в ИКИ РАН предположили, что изменение скорости и траектории межзвездного объекта, вероятно, было связано с воздействием солнечных вспышек. По мнению ученых, солнечная плазма с температурой до 1 млн градусов могла нарушить динамику кометного хвоста и повлиять на скорость истечения газа и пыли с поверхности объекта. Это и сформировало негравитационную реактивную тягу, что привело к отклонению скорости и траектории движения от типичного гравитационного пути астероидов.
Между тем, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе считает, что наблюдение за 3I/ATLAS, который был выброшен в Солнечную систему из чужой звездной системы, само по себе является уникальным. В беседе с НСН он напомнил, что такая возможность выпала ученым пока всего лишь в третий раз. Однако, по мнению Вибе, оснований считать, что тело имеет разумную технологическую природу, — нет.
«Говорить, что у него (у 3I/ATLAS – прим. НСН) какая-то необычная масса и какой-то необычный хвост для межзвездных объектов, совершенно бессмысленно. Пока мы в поведении этого объекта не видим абсолютного ничего, что указывало бы на его не то, что там разумную технологическую природу, но и на то, что это не комета. То есть он себя ведет совершенно как комета, и серьезное его отличие от комет в Солнечной системе — это его орбита. Он движется по межзвездной траектории. Вот это, в общем-то, и все. С таким же успехом можно абсолютно любой предмет объявить инопланетным посланием и начать эту тему раскручивать», - заявил ученый.
Ранее Дмитрий Вибе в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» напомнил, что астероиды постоянно пролетают над Землей, в этом нет ничего опасного, по его словам, они только 11 раз сталкивались с нашей планетой, но эти объекты были небольшими.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Уровень дезертирства в ВСУ взлетел до рекордных показателей
- Массовое заражение ботулизмом произошло в Новой Москве
- Движущийся инопланетный объект 3I/ATLAS впервые подал сигнал
- Столтенберг считает вывод войск США из Афганистана крупнейшим поражением НАТО
- Большинство россиян поддержали полный запрет вейпов
- В России могут ввести административную ответственность за оскорбление педагогов
- Мошенники запрашивают фото паспорта при трудоустройстве
- Столтенберг рассказал о просьбе Зеленского из бункера
- В Новосибирской области в ДТП погибли шесть человек, трое из них дети
- СМИ: Экс-принц Эндрю водил проституток в Букингемский дворец
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru