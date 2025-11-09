Движущийся инопланетный объект 3I/ATLAS впервые подал сигнал

ЕСТЬ СИГНАЛ!

Ученым впервые удалось поймать радиосигнал движущегося космического объекта 3I/ATLAS, который постепенно приближается к Земле. По данным портала «The Astronomer's Telegram», его поглощение было обнаружено в линиях 1665 МГц и 1667 МГц.

Сигнал зафиксировали в ЮАР 24 октября с помощью радиотелескопа MeerKAT. При этом предыдущие попытки обнаружить его на тех же линиях поглощения не увенчались успехом.

Ученый из Гарвардского Университета Ави Леб сообщил, что 16 марта 2026 года, когда 3I/ATLAS будет проходить мимо Юпитера, космический аппарат «Юнона» попытается поймать от объекта сигнал на низких частотах. Астрофизик также говорил, что межзвездный объект 3I/ATLAS движется по странной траектории в Солнечной системе, напоминает RT.