Водолазкин, Барнс и манга: Названы самые ожидаемые книги 2026 года
Новый 2026 год обещает быть богатым на книжные новинки. Самые ожидаемые книги и тренды в литературе раскрыли опрошенные НСН эксперты.
Для любителей книг 2026 год обещает стать по‑настоящему щедрым. Литературный мир готовится к выходу десятков громких новинок. Опрошенные НСН эксперты рассказали, в каком векторе будет развиваться российский книжный рынок и дали советы, какие экземпляры достойны пополнить коллекцию каждого читателя.
Так, шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева в беседе с НСН отметила новые романы Джулиана Барнса и Марии Сарагосы.
«В 2026 году коллеги из издательств планируют выпустить много любопытных книг. Я бы порекомендовала обратить внимание на новый роман Джулиана Барнса «Исход(ы)» – своеобразный «реквием», его прощание с читателем. Релиз — что в последнее время случается редко — будет одновременным во всем мире – к 80-летию автора. «Невидимая библиотека» Марии Сарагосы — испанская история о людях, которые в жуткой ситуации, перед лицом катастрофы, спасают не себя, а книги. Этот роман лично я жду уже год – «Фантом Пресс» обещает выпустить его в первом квартале 2026 года», — сказала собеседница НСН.
Она также отдельно акцентировала внимание на сборнике рассказов и повестей Салмана Рушди «Одиннадцатый час».
«Кроме того, выйдут «Старость» Симоны де Бовуар, «Когда садится солнце. Семья Манн в Санари» Флориана Иллиеса, «Возрождение» Аньес Мартен-Люган, «Играй при любом раскладе» Джоан Дидион, новые мемуары Патти Смит «Хлеб ангелов». Отдельно хочется сказать об «Одиннадцатом часе» — сборнике рассказов и повестей, которые Салман Рушди написал после покушения. Кроме того, в издательстве Corpus выйдет «Бремя Господне. Евангелие от Ленни Белардо» – Паоло Соррентино создал книгу по следам сериала «Молодой папа», — указала Писарева.
Директор по развитию книжного сервиса «КИОН Строки» Татьяна Соловьева рассказала НСН о самых ожидаемых книжных новинках 2026 года.
«В 2026 году мы планируем издать в "КИОН Строках" новый сентиментальный роман Ребекки Яррос, а также произведение американской писательницы Энн Лян. Две её предыдущие книги были тепло приняты аудиторией. Также в планах вместе с издательством "Питер" выпустить мангу "В погоне за Луной" для фанатов одноименной дорамы», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, россияне активнее интересуются книгами, если встречают их в шорт‑листах премий или медиа‑обсуждениях.
«Наличие книги в шорт-листах премий и медиа-обсуждениях действительно влияют на спрос на книги. Сейчас издается много книг, поэтому авторам очень важно найти свою аудиторию, а различные медийные обсуждения и премии помогают повысить узнаваемость как самих авторов, так и их произведений», — отметила Соловьева.
ВИЗУАЛЬНАЯ КЛАССИКА И НОВЕЛЛИЗАЦИИ
Генеральный директор издательства «АСТ-Азбука» Татьяна Горская, в свою очередь, отметила, что уже сегодня читательский интерес концентрируется вокруг ключевых авторов, чьи книги станут основой издательского внимания нового сезона.
«Среди наиболее ожидаемых релизов — новый роман Евгения Водолазкина, а также одна из главных премьер года, долгожданная книга Юрия Полякова «Дедушка влюбился». К списку лидеров ожиданий также относятся продолжение мемуаров Николая Цискаридзе «Мой театр», новый роман Александра Проханова, фантастический проект Сергея Лукьяненко «Девятый», новый роман Наринэ Абгарян «Возвращение», а также книга Захара Прилепина «Чет-нечет». В январе 2026 года выйдет «Бремя господне. Евангелие от Ленни Белардо» Паоло Соррентино — история понтифика, главного героя сериала «Молодой папа». Среди ярких новинок — новый перевод культового романа Ромена Гари «Жизнь впереди», «Лаура и ее оригинал» Владимира Набокова, «Стирание» Эверетта Персиваля», — сказала собеседница НСН.
Она также указала на рост популярности у россиян новеллизаций российского кино.
«Помимо этого, выйдут «Все, что мы не завершили» Ребекки Яррос и новая книга Джулиана Барнса, который в следующем году отметит свое 80-летие, расширяющие спектр громких художественных премьер. Для детской и молодежной аудитории мы готовим масштабную программу новеллизаций российского кино. 1 января в прокат выходит фильм Игоря Волошина «Буратино» — у нас будет издана целая линейка книг с новеллизациями вселенной этого фильма, включая книгу про друзей Буратино. Также мы выпустим книги по фильмам «Чебурашка 2», «Простоквашино» и другие. Кино дает литературным героям новую жизнь. Также среди ключевых новинок: «Конек-горбунок» Петра Ершова, «Прогулки по Пушкинскому музею» Андрея Усачева и Галины Дядиной, «Самая большая страна» Игоря Шидловского, «Ежка в мире сказок» Антона Сои», — отметила эксперт.
Сфера нон-фикшн-литературы тоже не останется без новинок.
«В нон-фикшн яркими событиями станут эксклюзивный проект «Книга знаний», многотомное издание Вячеслава Никонова по истории России, а также книги, подготовленные к 250-летию Большого театра. И, конечно, читателей ждут современные, качественные переиздания классики русской и мировой литературы, книги, которые никогда не перестанут быть актуальными и востребованными и у взрослой, и у юной аудиторий», — добавила она.
ТЕМЫ И ЖАНРЫ ГОДА
По словам главы издательства «АСТ-Азбука», в 2026 году будут заметны направления в литературе, посвященные культуре и традициям России, а также Азии.
«На первый план в 2026 году выходят несколько устойчивых направлений. Культура и традиции народов России — одно из них: стартует серия «Лучший патриотический роман» (ее открывает книга Владислава Бахревского «Тишайший»), а также готовится линейка пособий к новому школьному предмету «Духовная и нравственная культура России». Не менее заметным остается азиатский вектор: читатели обращаются к Востоку — от китайских детективов (например, «Загадка этажа номер 12» Ханъи Нина) до японской «уютной» прозы Сосукэ Нацукавы. Стартует очень интересный корейский проект, графический роман по вебтуну «Как хорошо и удобно быть злодейкой». Это бестселлер, у которого есть мировая известность, и в России тоже есть целая армия поклонников. И мы планируем реализовать линейку знаковых проектов, посвященных корейской поп-культуре. Наши читатели хорошо информированы, продвинуты, требовательны и одновременно они — очень лояльная аудитория. И это вызов — взаимодействовать с читателями-экспертами», — рассказала Горская.
Также россияне активнее стали интересоваться визуальной классикой — красиво иллюстрированными переизданиями великих писателей.
«Кроме того, развивается тенденция визуальной классики — большой интерес вызывают роскошные иллюстрированные переиздания произведений Александра Пушкина, Жюля Верна и других авторов с работами именитых художников, включая Бенжамена Лакомба. Особое направление — переиздание классических сказок с иллюстрациями молодых современных художников. В работе сейчас целый пул таких книг: «Снежная королева», «Хозяйка Медной горы», «Алиса в Стране Чудес», «Тысяча и одна ночь» и другие», — отметила Горская.
НОВЫЕ ИМЕНА
Помимо всего прочего, Горская рассказала о планах издательства уделять особое внимание новым именам.
«Сегодня 80% нашего издательского портфеля — российские авторы и мы планируем и в дальнейшем открывать читателям новые имена прежде всего среди отечественных писателей. Особое внимание будем уделять отечественным авторам в сегменте молодежной прозы. Здесь формируется целая плеяда новых голосов, среди которых — Александра Пушкина, Алина Шварц, Екатерина Андреева, Оксана Заугольная, Гульшат Абдеева, Анна Хотеева, Елена Ляпина, Анна Либерти, Евгения Русинова», — заключила издательства «АСТ-Азбука».
В издательстве современной женской прозы «Бель Летр» также поделились с НСН планами на 2026 год.
«В фокусе — женская проза из разных точек мира. В нашем портфеле появятся романы писательниц из Голландии, Хорватии, Германии, Японии и Австралии. Нам важно показывать, как по-разному сегодня звучит женский опыт — и как много в нем общего», — рассказали НСН в пресс-службе издательства.
Как отметили в издательстве, в новом году активно будет развиваться вектор корейской и китайской литературы.
«После романа «Площадь Тяньаньмэнь» мы не закрываем тему Востока. В ближайших планах — три романа, так или иначе связанные с Японией. Параллельно мы присматриваемся и к другим направлениям: корейской, китайской литературе, — этот вектор точно будет развиваться», — добавили в пресс-службе.
Так, уже в январе в «Бель Летр» выйдут такие книги, как «Библиотека пропавших физиков» Барбары Белломо, «Кладбище нерассказанных историй» Джулии Альварес, «Полуночно-синий» голландской писательницы Симоне ван дер Влюхт и «Теория печали Милевы Эйнштейн» хорватской писательницы и журналистки Славенки Дракулич.
В пресс-службе литературной платформы для независимых авторов и читателей «Литнет» рассказали НСН, как и в каких направлениях писатели планируют развиваться в 2026 году.
«Согласно проведенному опросу, 31% независимых авторов сказали, что у них есть четкий план и конкретные стратегии на следующий год. Еще 48% признались, что у них есть лишь примерные направления развития. При этом 15% признались, что предпочитают творить без конкретных планов. Оставшиеся 6% респондентов сообщили об отсутствии сформированного плана на данный момент, но выразили намерение приступить к его разработке в ближайшем будущем», — указали в пресс-службе сервиса.
Кроме того, согласно опросу, большая часть независимых авторов надеются на то, что смогут отойти от написания произведений «в стол».
«Основной вектор развития в 2026 году, который отметили независимые писатели, — это переход стадии «пишу в стол» или «есть много начатого» к статусу, когда удается стабильно завершать и публиковать все работы, получая за это деньги и признание читателей», — добавили в «Литнет».
