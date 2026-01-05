ВИЗУАЛЬНАЯ КЛАССИКА И НОВЕЛЛИЗАЦИИ

Генеральный директор издательства «АСТ-Азбука» Татьяна Горская, в свою очередь, отметила, что уже сегодня читательский интерес концентрируется вокруг ключевых авторов, чьи книги станут основой издательского внимания нового сезона.

«Среди наиболее ожидаемых релизов — новый роман Евгения Водолазкина, а также одна из главных премьер года, долгожданная книга Юрия Полякова «Дедушка влюбился». К списку лидеров ожиданий также относятся продолжение мемуаров Николая Цискаридзе «Мой театр», новый роман Александра Проханова, фантастический проект Сергея Лукьяненко «Девятый», новый роман Наринэ Абгарян «Возвращение», а также книга Захара Прилепина «Чет-нечет». В январе 2026 года выйдет «Бремя господне. Евангелие от Ленни Белардо» Паоло Соррентино — история понтифика, главного героя сериала «Молодой папа». Среди ярких новинок — новый перевод культового романа Ромена Гари «Жизнь впереди», «Лаура и ее оригинал» Владимира Набокова, «Стирание» Эверетта Персиваля», — сказала собеседница НСН.

Она также указала на рост популярности у россиян новеллизаций российского кино.

«Помимо этого, выйдут «Все, что мы не завершили» Ребекки Яррос и новая книга Джулиана Барнса, который в следующем году отметит свое 80-летие, расширяющие спектр громких художественных премьер. Для детской и молодежной аудитории мы готовим масштабную программу новеллизаций российского кино. 1 января в прокат выходит фильм Игоря Волошина «Буратино» — у нас будет издана целая линейка книг с новеллизациями вселенной этого фильма, включая книгу про друзей Буратино. Также мы выпустим книги по фильмам «Чебурашка 2», «Простоквашино» и другие. Кино дает литературным героям новую жизнь. Также среди ключевых новинок: «Конек-горбунок» Петра Ершова, «Прогулки по Пушкинскому музею» Андрея Усачева и Галины Дядиной, «Самая большая страна» Игоря Шидловского, «Ежка в мире сказок» Антона Сои», — отметила эксперт.