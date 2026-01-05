Путин поручил утвердить нацплан по внедрению ИИ в экономику и госуправление

Необходимые поручения были даны по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». В частности, предложения кабмина должны включать фундаментальные модели генеративного искусственного интеллекта (ИИ) и электронную компонентную базу, необходимых для развития соответствующих технологий.

Кроме того, поручено подготовить и утвердить национальный план по внедрению ИИ в экономику, соцсферу и госуправление - как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Федерации.

«В том числе с учётом сокращения избыточных административных барьеров, препятствующих развитию технологий ИИ», - говорится в сообщении.

Ранее Путин поручил обновить перечень ушедших из России компаний и подготовить процедуру согласования их возвращения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

