Путин поручил утвердить нацплан по внедрению ИИ в экономику и госуправление
Президент РФ Владимир Путинпоручил представить предложения по формированию комплекса российских технологических решений. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Необходимые поручения были даны по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». В частности, предложения кабмина должны включать фундаментальные модели генеративного искусственного интеллекта (ИИ) и электронную компонентную базу, необходимых для развития соответствующих технологий.
Кроме того, поручено подготовить и утвердить национальный план по внедрению ИИ в экономику, соцсферу и госуправление - как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Федерации.
«В том числе с учётом сокращения избыточных административных барьеров, препятствующих развитию технологий ИИ», - говорится в сообщении.
Ранее Путин поручил обновить перечень ушедших из России компаний и подготовить процедуру согласования их возвращения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
