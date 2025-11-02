ИКИ РАН: Вспышки на Солнце могли разогнать комету 3I/ATLAS
Изменение скорости и траектории межзвездного объекта 3I/ATLAS, вероятно, связано с воздействием солнечных вспышек. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в своем Telegram-канале.
По данным ученых, дополнительное негравитационное ускорение объекта могло быть вызвано облаками плазмы, выброшенными Солнцем около 10 дней назад во время приближения кометы к перигелию. Наблюдения показывают, что в период с 23 по 27 октября по 3I/ATLAS прошло не менее пяти крупных солнечных выбросов.
Солнечная плазма с температурой до 1 млн градусов могла нарушить динамику кометного хвоста и повлиять на скорость истечения газа и пыли с поверхности объекта. Это, в свою очередь, сформировало негравитационную реактивную тягу, что привело к отклонению скорости и траектории движения от типичного гравитационного пути астероидов.
Особо отмечается, что наиболее сильное воздействие на комету могло произойти 24 октября — из-за мощной солнечной вспышки, зафиксированной на обратной стороне Солнца за двое суток до этого.
Согласно расчетам, 19 декабря 2025 года 3I/ATLAS приблизится к Земле на минимальное расстояние — около 267 млн км. Тогда, как полагает ученый, станет яснее, имеет ли объект искусственную природу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
