Лучше не рисковать: Зачем сбивать астероид, который летит к Луне
Александр Железняков заявил НСН, что астероид, движущийся к Луне, при столкновении с ней может оставить там лишь новый кратер, так что это событие никак не скажется на Земле.
Для того чтобы сдвинуть с орбиты небольшое небесное тело, заряда ядерного оружия может не хватить, не говоря уже о том, что есть риск аварии на Земле при запуске ракеты с зарядом. Об этом НСН рассказал действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.
Международная группа ученых, включая специалистов NASA, рассматривает возможность использования ядерного оружия для уничтожения астероида 2024 YR4, который, по их расчетам, может столкнуться с Луной через семь лет. Это следует из статьи, опубликованной на платформе arxiv.org. При этом ученые предлагают либо изменить орбиту астероида, либо разрушить. Окончательное решение планируют принять в конце 2028 года. Железняков рассказал, окажет ли влияние на Землю столкновение астероида с Луной.
«Столкновение астероида с Луной не гарантировано. Вероятнее всего, он пролетит мимо. В случае если он столкнется с Луной, это может привести только к образованию еще одного кратера. На жизнь землян это никак не повлияет. Мы на Земле только наблюдаем и отслеживаем астероиды, оцениваем, опасны ли они для нашей планеты. Опыта уничтожения астероидов ни у кого не было. Возможностью гарантировано уничтожить астероид никто не обладает. Рассуждения о том, чтобы сбить с помощью ядерной ракеты опасное небесное тело, тоже пока лишь разговоры и оценки. Потому что применение ядерного оружия в этом случае опасно само по себе. Например, может случиться авария на начальном участке полета, и мы получим вместо уничтоженного астероида зараженную планету» – рассказал он.
Собеседник НСН уточнил, что есть только один опыт физического взаимодействия с небесным телом, однако он дал почти незаметные результаты.
«Для того чтобы даже маленькое небесное тело столкнуть с орбиты, или тем более уничтожить, требуется очень мощный ядерный заряд. Тело движется в космосе с большой скоростью, оно обладает большой кинетической энергией, имеет приличную массу, поэтому даже силы ядерного оружия может быть недостаточно. Сейчас у нас есть только один опыт: американцы несколько лет назад «воткнули» космический аппарат в небольшое небесное тело и зафиксировали микроскопическое изменение траектории его полета», - подытожил Железняков.
Ранее Железняков прокомментировал НСН создание и запуск автоматической межпланетной станции «Венера-Д», которая вошла в национальный проект по освоению космоса. Он заявил, что Венера привлекала внимание еще советских исследователей космоса тем, что она схожа по размерам с Землей и обладает атмосферой. Кроме того, изучались условия для жизни и работы на планете.
