Для того чтобы сдвинуть с орбиты небольшое небесное тело, заряда ядерного оружия может не хватить, не говоря уже о том, что есть риск аварии на Земле при запуске ракеты с зарядом. Об этом НСН рассказал действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

Международная группа ученых, включая специалистов NASA, рассматривает возможность использования ядерного оружия для уничтожения астероида 2024 YR4, который, по их расчетам, может столкнуться с Луной через семь лет. Это следует из статьи, опубликованной на платформе arxiv.org. При этом ученые предлагают либо изменить орбиту астероида, либо разрушить. Окончательное решение планируют принять в конце 2028 года. Железняков рассказал, окажет ли влияние на Землю столкновение астероида с Луной.