«Втирался в доверие»: В Госдуме назвали причину «запоздалого» преследования Чубайса
Выводить Анатолия Чубайса на чистую воду необходимо было раньше, пока он находился в России, сейчас заниматься этим уже поздно, сказал НСН Николай Арефьев.
То, что экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс нечист на руку, было понятно еще в 1990-е годы, однако он оставался безнаказанным, пользуясь доверием высших эшелонов власти. Сейчас преследовать Чубайса уже поздно, так как он находится за границей. Об этом НСН первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства и имущество экс-главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса, экс-министра экономики Якова Уринсона и других бывших менеджеров «Роснано», сообщило издание РБК. Решение было принято в рамках обеспечительных мер по иску «Роснано» к бывшему руководству на сумму 11,9 млрд рублей. По мнению Арефьева, сейчас для покинувшего Россию Чубайса уголовные дела значения уже не имеют.
«С 1990-х годов всем было известно, что Чубайс замешан во множестве мошеннических схем. Об этом знали и суды, но никаких мер не предпринималось – почему-то доверяли ему, назначали министром, руководителем огромной организации, где деньги расходовались на невидимые результаты. Миллиарды отмывались, разворовывались, все его заместители за решеткой, а Чубайсу дали возможность вывести активы и сбежать за границу. Только когда он оказался за границей, начали расследовать его деятельность и наконец-то прозрели, поняли, что он жулик, вор и проходимец. Но теперь ему все уголовные дела – как мертвому припарка. А когда он был здесь, выжидали, потому что он умел втереться в доверие к самым высокопоставленным лицам России», – сказал Арефьев.
Собеседник НСН добавил, что коррупционные схемы остаются незамеченными не только в случае с «Роснано».
«Народ знает всех жуликов, а правоохранительные органы ничего не знают. Это говорит о том, что у нечистых на руку людей есть “крыша” на всех уровнях власти. Допустим, судья ворует миллиарды, но никто не предпринимает никаких мер. Когда под половицей находят 16 тонн золота, этого никто не видел и не знал? Когда пятитысячные купюры кубометрами валяются дома, об этом тоже никто не знает? Коррупцию надо искоренять, начиная с самых высших органов власти. Нужно создавать правительство народного доверия или коалиционное правительство, когда не будет коррупции или когда она хотя бы уменьшится, когда все политические партии будут участвовать в руководстве государством», – заключил он.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Чубайс продолжает получать российскую пенсию в 450 тысяч рублей ежемесячно.
