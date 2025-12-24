Россия сформулирует свою позицию по Украине на основе информации от Дмитриева

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев рассказал российскому лидеру Владимиру Путину о результатах переговоров в Майами. Как пишет RT, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Дмитриев намекнул, что следующая встреча c США по Украине пройдет в Москве

По его словам, на основе полученной от Дмитриева информации Москва сформулирует свою позицию по урегулированию. Затем контакты с Вашингтоном будут продолжены.

Он также добавил, что США хорошо известны все главные параметры российской позиции по урегулированию в Украине.

Ранее Дмитриев заявил, что «разжигателям» не удалось помешать переговорам РФ и США по Украине в Майами, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаСШАРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры