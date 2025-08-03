СМИ: Предсказание физика Хокинга о вторжении из космоса может осуществиться
Предсказание ученого из Великобритании Стивена Хокинга об инопланетном вторжении может осуществиться из-за межзвездного объекта 3I/ATLAS, который направляется в сторону Земли, сообщает Daily Mail.
По данным газеты, физик-теоретик, который скончался в 2018 году, предупреждал, что контакт с инопланетной жизнью может закончиться катастрофой для человечества. Слова Хокинга приобрели еще больший смысл после того, как астрофизик из Гарвардского университета Ави Лоэб предположил, что таинственный объект, который приблизится к Земле в декабре 2025 года, может быть враждебным НЛО.
Перед своей смертью 76 лет ученый заявил, что людям следует с осторожностью реагировать на любые сигналы, посылаемые на Землю. По его словам, если человечество встретится с развитой цивилизацией, то все может оказаться похоже на то, как коренные американцы впервые встретили Христофора Колумба.
Кроме того, Ванга и «Живой Нострадамус» предрекли первый контакт людей с НЛО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Предсказание физика Хокинга о вторжении из космоса может осуществиться
- Мосгорсуд отменил заочный арест телеведущей Лазаревой
- При ночной атаке БПЛА ВСУ на НПЗ под Сочи произошел пожар
- Названа стоимость самого дорогого в мире Лабубу
- СМИ: Сенат США не примет проект об антироссийских санкциях до конца лета
- Россияне скупают в интернете товары для грибников
- Постпред США: Уиткофф находится в Москве
- Стало известно, когда пациенты в России получат вакцину от рака
- В Сочи тушат пожар на нефтебазе после удара беспилотниками ВСУ
- Симоньян считает, что искусственный интеллект может стать разрушительным для человечества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru