СМИ: Предсказание физика Хокинга о вторжении из космоса может осуществиться

По данным газеты, физик-теоретик, который скончался в 2018 году, предупреждал, что контакт с инопланетной жизнью может закончиться катастрофой для человечества. Слова Хокинга приобрели еще больший смысл после того, как астрофизик из Гарвардского университета Ави Лоэб предположил, что таинственный объект, который приблизится к Земле в декабре 2025 года, может быть враждебным НЛО.

Перед своей смертью 76 лет ученый заявил, что людям следует с осторожностью реагировать на любые сигналы, посылаемые на Землю. По его словам, если человечество встретится с развитой цивилизацией, то все может оказаться похоже на то, как коренные американцы впервые встретили Христофора Колумба.

Кроме того, Ванга и «Живой Нострадамус» предрекли первый контакт людей с НЛО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

