«Таких вещей не делали ни у нас в стране, ни в мире, первый такой проект электростанции. Росатом и Курчатовский институт будут делать энергоустановку. Наработки, конечно, у нас есть, но вопрос в том, что делать на Луне с этой станцией. Если есть планы конкретного там размещения или международного сотрудничества, тогда это нужно. С точки зрения реализуемости, с энергоустановками точно не будет проблем. Но есть еще транспортные средства, прилунение и так далее. Я надеюсь, что НПО имени Лавочкина с этим справится. Я думаю, что мы справимся сами. Если нам потребуется чья-то помощь, это не очень приятно с инженерной точки зрения. Имиджево будет выглядеть, что у нас не хватает специалистов. Это обидно. Если мы можем все рассчитать, а интегрировать нам будут помогать китайцы, это неприятно, грубо говоря. Мы должны сами это сделать. Я думаю, что есть более приоритетные задачи, но это было бы важно на будущее с точки зрения международного сотрудничества – с США и Китаем», - рассказал он.

Ранее сообщалось, что США планируют построить 100-киловаттный ядерный реактор на Луне к 2030 году. Он должен обеспечить длительное пребывание астронавтов на спутнике Земли.

