Первые в мире: Зачем России электростанция на Луне
Павел Пушкин заявил НСН, что создание автономной электростанции на Луне – это не самая приоритетная задача, но это важно для будущего сотрудничества с США и Китаем.
Если Россия не справится со строительством электростанции на Луне без помощи Китая, это будет имиджевый провал, заявил НСН генеральный директор частной космической компании «КосмоКурс» Павел Пушкин.
Россия приступила к созданию автономной электростанции на Луне. Роскосмос заключил государственный контракт с НПО имени Лавочкина, по которому предприятие должно разработать и построить энергоустановку до 2036 года, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Этот проект рассматривается как ключевой шаг от разовых миссий к созданию постоянно действующей обитаемой станции на спутнике Земли. В работе над лунной электростанцией также участвуют Росатом и Курчатовский институт. Пушкин подчеркнул, что наработки уже есть.
«Таких вещей не делали ни у нас в стране, ни в мире, первый такой проект электростанции. Росатом и Курчатовский институт будут делать энергоустановку. Наработки, конечно, у нас есть, но вопрос в том, что делать на Луне с этой станцией. Если есть планы конкретного там размещения или международного сотрудничества, тогда это нужно. С точки зрения реализуемости, с энергоустановками точно не будет проблем. Но есть еще транспортные средства, прилунение и так далее. Я надеюсь, что НПО имени Лавочкина с этим справится. Я думаю, что мы справимся сами. Если нам потребуется чья-то помощь, это не очень приятно с инженерной точки зрения. Имиджево будет выглядеть, что у нас не хватает специалистов. Это обидно. Если мы можем все рассчитать, а интегрировать нам будут помогать китайцы, это неприятно, грубо говоря. Мы должны сами это сделать. Я думаю, что есть более приоритетные задачи, но это было бы важно на будущее с точки зрения международного сотрудничества – с США и Китаем», - рассказал он.
Ранее сообщалось, что США планируют построить 100-киловаттный ядерный реактор на Луне к 2030 году. Он должен обеспечить длительное пребывание астронавтов на спутнике Земли.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Первые в мире: Зачем России электростанция на Луне
- Орбан допустил, что в 2026 году в Европе может начаться война
- Россиянам для получения автокредита придется официально подтверждать доход
- Эдгард Запашный призвал запустить нацпроект по строительству цирков
- «Детское сочинение»: Экс-депутат Рады оценил план Зеленского
- «Втирался в доверие»: В Госдуме назвали причину «запоздалого» преследования Чубайса
- Медведев: С начала 2025 года в ВС РФ приняты порядка 417 тысяч контрактников
- Более 70 агентов иностранных спецслужб выявили за год в Белоруссии
- На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,1
- Россия сформулирует свою позицию по Украине на основе информации от Дмитриева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru