На Земле началась магнитная буря уровня G2.3
На Земле началась магнитная буря уровня G2.3. Об этом говорится в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По данным источника, это произошло примерно в 03:00 часа ночи по московскому времени. Отмечается, что буря находится в диапазоне между средним и сильным значениями и отождествляется со вспышками на Солнце 5-6 ноября.
В РАН уточнили, что с 6 по 8 ноября наблюдаются самые сильные бури более чем за месяц, при этом событие идет по благоприятному сценарию. Последний раз подобная активность происходила 1-3 октября, добавили в лаборатории.
Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в интервью НСН рассказал, что сильнейшая магнитная буря не скажется на самочувствии большинства россиян, но возможно полярное сияние далеко от полюсов и сбои в работе навигационных спутников.
