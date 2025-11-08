На Земле началась магнитная буря уровня G2.3

На Земле началась магнитная буря уровня G2.3. Об этом говорится в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным источника, это произошло примерно в 03:00 часа ночи по московскому времени. Отмечается, что буря находится в диапазоне между средним и сильным значениями и отождествляется со вспышками на Солнце 5-6 ноября.

Самая сильная геомагнитная буря года обрушится на Землю 7 ноября

В РАН уточнили, что с 6 по 8 ноября наблюдаются самые сильные бури более чем за месяц, при этом событие идет по благоприятному сценарию. Последний раз подобная активность происходила 1-3 октября, добавили в лаборатории.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в интервью НСН рассказал, что сильнейшая магнитная буря не скажется на самочувствии большинства россиян, но возможно полярное сияние далеко от полюсов и сбои в работе навигационных спутников.

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:РАНСолнцеМагнитная БуряЗемля

