Россиянам для получения автокредита придется официально подтверждать доход
Олег Мосеев заявил НСН, что государство пытается обелить доходы граждан, людям с неофициальными доходами сегодня все сложнее получить автокредит.
На автокредиты приходится минимум 70% покупок новых автомобилей, но одобряют их сегодня только в 42% случаев, заявил НСН руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.
Россиянам станут реже одобрять автокредиты из-за новых правил для банков, пишет РБК со ссылкой на Национальный совет финансового рынка (НСФР). С 1 января 2026 года российские банки лишатся возможности оценивать доходы граждан, желающих оформить автокредит, по собственным моделям. Банк России также запретил им использовать данные бюро кредитных историй – ставка делается на официальные данные. Участники рынка предупредили ЦБ, что ужесточение требований к оценке оставит до 40% потенциальных заемщиков вне поля зрения банков.
«Если говорим про покупку новых машин, на автокредиты приходится минимум 70%, по некоторым брендам и 80%. Да, проблема есть, у нас постоянные ужесточения в этой сфере. Раньше можно было подтверждать доход в свободной форме, а теперь мы постепенно переходим к официальным подтверждениям. При этом банкам невозможно брать всю информацию из электронной системы, поэтому цель такая есть, но с 1 января не будет все так жестко. Государство пытается обелить доходы граждан, но пока банкиры не видят никакого ужаса. Ничто не рухнет с 1 января. Есть фактор того, что новые машины в большинстве своем покупают люди с прозрачной историей. Людей с неофициальными доходами не так много, в основном все спокойно подтверждают свои доходы. Банкам нужно выдавать кредиты и зарабатывать, они находят, как с этим справиться. У нас и сейчас одобрение находится на уровне 42%, рынок не такой замечательный», - рассказал он.
Государство должно помогать не только автопроизводителям, но и покупателям, расширив возможность получения льготного автокредита или рассрочки на отечественные машины, сказал НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
