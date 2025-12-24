Орбан допустил, что в 2026 году в Европе может начаться война
После окончания Второй мировой войны Европа 80 лет жила в мире, однако в настоящее время сложилась иная ситуация. Как пишет RT, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В интервью газете Magyar Nemzet он указал, что в 2026 году в Европе может начаться война. По его мнению, к ней весь континент подталкивают лидеры Евросоюза.
Отвечая на вопрос о том, может ли текущий год стать последним годом мира в Европе, Орбан сказал, что «исключать этого нельзя».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если европейские страны захотят развязать конфликт и начать боевые действия, то Россия готова к этому «прямо сейчас», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
