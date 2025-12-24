«Я не уверен, что нам надо быстрее идти вперед (на фронте. - Прим. НСН), потому что очень серьезные процессы сегодня происходят не только на линии фронта, но и внутри самой Украины. Атаки на энергосистему Украины – это серьезный фактор дестабилизации, и с этим Зеленский ничего сделать не может. У них просто нет комплектующих для восстановления сетей, подстанций, ТЭЦ. Для Зеленского вызовы внутри Украины гораздо более серьезны, чем ситуация на поле боя. Он бы на поле боя отступал еще лет 10-15 из разряда «только сохраните мой режим»», - подчеркнул собеседник НСН.

При этом Килинкаров заверил, что сейчас время на стороне России, поэтому чем дальше, тем больше уступок с украинской стороны увидит Россия.

«Так что я бы назвал это стартовой переговорной позицией Украины. Но это точно так не будет. Сейчас будут через челночную дипломатию по каждому из этих пунктов искать компромисс, а в это время будет меняться ситуация на поле боя, внутри Украины, и те пункты, которые вчера казались неприемлемыми для Украины, станут вполне приемлемы. Сейчас время работает на Россию», - подытожил он.

Ранее Килинкаров заявил НСН, что украинские власти сделают все, чтобы не допустить до выборов украинцев, которые живут в России, а большинство населения Украины хочет выбрать президента для мира, а не войны, уточнил он.