«Детское сочинение»: Экс-депутат Рады оценил план Зеленского
Представленный мирный план Зеленского - только начало уступок, заявил НСН Спиридон Килинкаров.
План Зеленского – это сценарий продолжения войны, Украина хотела бы находиться в позиции отступления на фронте еще лет 10-15, лишь бы не решать внутренние проблемы. Об этом НСН рассказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Владимир Зеленский озвучил 20 пунктов мирного плана, который обсуждается на переговорах в США. Самым сложным стал вопрос территорий. Один из вариантов — Россия выходит из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. В Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях — «стоим там, где стоим». При этом РФ хочет, чтобы Украина вышла из Донецкой области, а США предлагают компромисс — свободную экономическую зону. Кроме того, нет компромисса по Запорожской АЭС. Килинкаров заявил, что документ от Зеленского – абсолютно нерабочий.
«Стилистика этого плана – сочинение «как я провел лето». Начиная с первого смешного пункта «подтверждение суверенитета Украины», непонятно вообще, суверенитета в каких границах, и можно ли сейчас говорить о каком-то суверенитете. Там какой пункт не возьми – он прописан исключительно на «хотелках» Зеленского. Впечатление, что Украина уже победила, и вот условия, на которых может завершиться конфликт. Там есть гарантии безопасности для Украины, а что по гарантиям безопасности для России? Причиной конфликта же стала угроза безопасности России. Это абсолютно нерабочий документ. Вот это «стоим там, где стоим» Зеленского - это продолжение войны», - отметил он.
По его словам, сейчас у Зеленского гораздо более серьезные проблемы внутри Украины, нежели на фронте.
«Я не уверен, что нам надо быстрее идти вперед (на фронте. - Прим. НСН), потому что очень серьезные процессы сегодня происходят не только на линии фронта, но и внутри самой Украины. Атаки на энергосистему Украины – это серьезный фактор дестабилизации, и с этим Зеленский ничего сделать не может. У них просто нет комплектующих для восстановления сетей, подстанций, ТЭЦ. Для Зеленского вызовы внутри Украины гораздо более серьезны, чем ситуация на поле боя. Он бы на поле боя отступал еще лет 10-15 из разряда «только сохраните мой режим»», - подчеркнул собеседник НСН.
При этом Килинкаров заверил, что сейчас время на стороне России, поэтому чем дальше, тем больше уступок с украинской стороны увидит Россия.
«Так что я бы назвал это стартовой переговорной позицией Украины. Но это точно так не будет. Сейчас будут через челночную дипломатию по каждому из этих пунктов искать компромисс, а в это время будет меняться ситуация на поле боя, внутри Украины, и те пункты, которые вчера казались неприемлемыми для Украины, станут вполне приемлемы. Сейчас время работает на Россию», - подытожил он.
Ранее Килинкаров заявил НСН, что украинские власти сделают все, чтобы не допустить до выборов украинцев, которые живут в России, а большинство населения Украины хочет выбрать президента для мира, а не войны, уточнил он.
