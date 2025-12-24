Эдгард Запашный призвал запустить нацпроект по строительству цирков
В России следует запустить нацпроект по строительству цирковых комплексов в разных городах. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил народный артист РФ, гендиректор Большого Московского госцирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.
По его мнению, запуск таких нацпроектов необходим для сохранения и развития цирковой индустрии в стране.
«Цирк может и должен быть многофункциональным. Здание надо строить с учётом проведения концертов, форумов и спортивных соревнований», - отметил Запашный.
Артист считает, что создание таких комплексов позволит обеспечивать доходность и окупаемость цирков.
Ранее Запашный заявил, что интернет снижает интерес зрителя к работе иллюзионистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
