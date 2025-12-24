На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,1
24 декабря 202513:11
Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировали на юго-востоке Тайваня. Об этом заявили в Центральном метеорологическом управлении острова.
Сейсмособытие произошло в уезде Тайдун в 17.47 (12.47 мск). Очаг находился на глубине 11,9 километра.
Информации о пострадавших не поступало, сведений о разрушениях не приводится.
Ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло близ префектуры Аомори в Японии, напоминает «Свободная пресса».
