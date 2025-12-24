На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировали на юго-востоке Тайваня. Об этом заявили в Центральном метеорологическом управлении острова.

Сейсмособытие произошло в уезде Тайдун в 17.47 (12.47 мск). Очаг находился на глубине 11,9 километра.

Информации о пострадавших не поступало, сведений о разрушениях не приводится.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло близ префектуры Аомори в Японии, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ТайваньЗемлетрясение

Горячие новости

Все новости

партнеры