Более 70 агентов иностранных спецслужб выявили за год в Белоруссии

Белорусская контрразведка за год выявила в стране более 70 агентов иностранных спецслужб. Как пишет RT, об этом заявил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель.

По его словам, деятельность «немаленького количества» из них была пресечена «в уголовно-процессуальном порядке».

«Когда хорошо работает контрразведка, легче работается и разведке», - заключил он.

Ранее в Белоруссии поймали гражданина Польши, который собирал информацию о российско-белорусских учениях «Запад-2025», сообщает «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ШпионыКГБРазведкаБелоруссия

