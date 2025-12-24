Более 70 агентов иностранных спецслужб выявили за год в Белоруссии
24 декабря 202513:23
Белорусская контрразведка за год выявила в стране более 70 агентов иностранных спецслужб. Как пишет RT, об этом заявил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель.
По его словам, деятельность «немаленького количества» из них была пресечена «в уголовно-процессуальном порядке».
«Когда хорошо работает контрразведка, легче работается и разведке», - заключил он.
Ранее в Белоруссии поймали гражданина Польши, который собирал информацию о российско-белорусских учениях «Запад-2025», сообщает «Свободная пресса».
